Видео: скорая чуть не переехала ползущего по дороге человека в Чебоксарах

Машина скорой помощи чуть не наехала на ползущего по проезжей части мужчину в Чебоксарах. Видео сняли и выложили в интернет очевидцы. На кадрах человек переползает дорогу на четвереньках по пешеходному переходу. Последние метры он преодолевает на красный сигнал светофора. В это время в левом ряду проносится скорая и только в последний момент сдает чуть вправо, объезжая мужчину. Проехав немного вперед, машина притормаживает.

Как пишет KP.RU, все произошло в ночь на 16 февраля. По данным издания, бригада медиков спешила на вызов к лежащему на улице мужчине. Скорая развернулась, чтобы убедиться, что с ползущим пешеходом все в порядке — мужчина оказался пьян и попросил фельдшера отвезти его домой. Медики приняли решение ехать на вызов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль скорой на полном ходу сбил пешехода на переходе в центре Санкт-Петербурга.