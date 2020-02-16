«Скорая» с мигалками на полном ходу сбила человека на переходе в Петербурге

Автомобиль «скорой помощи» на полной скорости сбил человека на переходе в Петербурге. Произошедшее зафиксировал видеорегистратор соседнего автомобиля.

На кадрах видно, как пострадавший начинает переходить дорогу регулируемому перекрестку на запрещающий сигнал светофора. Дойдя до середины пути он на мгновение приостанавливается, но в последнюю секунду все же решается продолжить движение перед несущимся спецавтомобилем с включенными проблесковыми маячками.

ЧП произошло на Загородном проспекте в центре Северной столицы. Пострадавший доставлен в городскую больницу в тяжелом состоянии. ГИБДД проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что художественный руководитель петербургского театра «Лицедеи» Виктор Соловьев накануне, будучи, предварительно, в нетрезвом состоянии сбил на Малоохтинском проспекте мужчину, который в этот момент менял колесо у своего автомобиля. Пострадавший выжил, однако медики были вынуждены ампутировать ему ногу. В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего. Виктор Соловьев отпущен под подписку о невыезде.