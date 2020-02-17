Педофил задержан после домогательств к мальчикам в душевой московского аквапарка
Дети пожаловались родителям, которые вызвали полицию.
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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; 5-tv.ru
Мужчина задержан по подозрению в противоправных действиях сексуального характера в отношении мальчиков. Инцидент произошел в столичном районе Ясенево на Голубинской улице в аквапарке «Марион».
На кадрах камеры видеонаблюдения виден посетитель в черных плавках, который одной рукой пьет из пластиковой бутылки воду, а другой делает непристойные жесты.
Двое мальчиков пожаловались родителям, что в душевой до них домогался мужчина. Прибывшие по вызову полицейские задержали его.
Другие подробности пока не приводятся.
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