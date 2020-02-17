Педофил задержан после домогательств к мальчикам в душевой московского аквапарка

Мужчина задержан по подозрению в противоправных действиях сексуального характера в отношении мальчиков. Инцидент произошел в столичном районе Ясенево на Голубинской улице в аквапарке «Марион».

На кадрах камеры видеонаблюдения виден посетитель в черных плавках, который одной рукой пьет из пластиковой бутылки воду, а другой делает непристойные жесты.

Двое мальчиков пожаловались родителям, что в душевой до них домогался мужчина. Прибывшие по вызову полицейские задержали его.

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гражданин Таджикистана изнасиловал несовершеннолетнюю в одном из отелей Санкт-Петербурга.