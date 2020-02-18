«Я не стерва»: Ольга Медынич пошутила на тему скверного характера

Ольга Медынич пошутила над дурным характером. Звезда сериала «Светофор» поделилась мыслями на своей странице в Instagram.

В социальной сети артистка опубликовала снимок в образе персонажа из сериала «Война семей», который только начали показывать на российском телевидении. Героиня Медынич обладает не самым приятным характером, а авторы проекта называют ее женщиной, которая мастерски плетет интриги и манипулирует людьми.

«Я не стерва, у меня просто лицо такое. И роль. И характер. Одно из трех точно!» — подшучивает над собой Ольга.

Instagram @medynich

Поклонники актрисы поддержали ее шутку и в то же время высказали свое мнение о том, насколько новая роль отражает характер самой Медынич.

«Это роль ругательная, попрошу ее ко мне не применять!»

«А мне кажется, это не ваша роль. Не идет она вам. Мы привыкли к другому»;

«Мне нравится ваша роль. Самая адекватная в этой семье»;

«Сериал супер, ну вы, конечно, там редкостная стерва, хочется вас убить», — разоткровенничались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезды сериала «Не родись красивой» объединились спустя 15 лет для благого дела.