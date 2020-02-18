«Я не стерва»: Ольга Медынич пошутила на тему скверного характера
Пост звезды сериала «Светофор» спровоцировал жаркие споры вокруг ее новой киноработы.
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Фото, видео: Instagram @medynich
Ольга Медынич пошутила над дурным характером. Звезда сериала «Светофор» поделилась мыслями на своей странице в Instagram.
В социальной сети артистка опубликовала снимок в образе персонажа из сериала «Война семей», который только начали показывать на российском телевидении. Героиня Медынич обладает не самым приятным характером, а авторы проекта называют ее женщиной, которая мастерски плетет интриги и манипулирует людьми.
«Я не стерва, у меня просто лицо такое. И роль. И характер. Одно из трех точно!» — подшучивает над собой Ольга.
Поклонники актрисы поддержали ее шутку и в то же время высказали свое мнение о том, насколько новая роль отражает характер самой Медынич.
«Это роль ругательная, попрошу ее ко мне не применять!»
«А мне кажется, это не ваша роль. Не идет она вам. Мы привыкли к другому»;
«Мне нравится ваша роль. Самая адекватная в этой семье»;
«Сериал супер, ну вы, конечно, там редкостная стерва, хочется вас убить», — разоткровенничались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезды сериала «Не родись красивой» объединились спустя 15 лет для благого дела.
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