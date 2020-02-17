Звезды сериала «Не родись красивой» объединились спустя 15 лет для благого дела

Исполнительницы главных ролей в сериале «Не родись красивой» Нелли Уварова и Мария Машкова объявили в Instagram о старте конкурса, связанного с благотворительностью. Оказалось, Уварова лично курирует проект, созданный для помощи людям с особенностями развития. Коллега звезды поддержала ее в этих начинаниях.

На совместном видео девушки не только рассказывают об условиях участия в проекте, но и делятся с подписчиками воспоминаниями, связанными с саундтреком из популярного сериала. Так, Машкова призналась, что свой первый гонорар потратила на роскошную дубленку для мамы. Уварова же рассказала трогательную историю о первой беременности ее подруги по телепроекту Ольги Ломоносовой. Кроме того, Мария заявила: она искренне гордится тем, что Нелли посвятила жизнь помощи людям с особенностями развития.

Несколько месяцев назад Нелли Уварова сделала экстремально короткую стрижку и немного поправилась. Увидев звезду «Не родись красивой» в новом образе, поклонники начали строить предположения о заболевании актрисы. Сама Нелли эти слухи не комментирует.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова не смогла выйти на сценку из-за недомогания.