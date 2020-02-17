Звезды сериала «Не родись красивой» объединились спустя 15 лет для благого дела
Известные актрисы объявили о запуске благотворительного конкурса.
Фото: Кадр из сериала "Не родись красивой"
Исполнительницы главных ролей в сериале «Не родись красивой» Нелли Уварова и Мария Машкова объявили в Instagram о старте конкурса, связанного с благотворительностью. Оказалось, Уварова лично курирует проект, созданный для помощи людям с особенностями развития. Коллега звезды поддержала ее в этих начинаниях.
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КОНКУРС!!! 🥳 Пушкарева и Тропинкина. Прошли дни, пролетели года🙉😂 Мы с Нелли придумали одно приключение, предлагаем неравнодушным к добру🙌🏻 и к нашему сериалу😜 присоединится! Кроме нас, в «ассоциации» поиграют ещё некоторые герои из прошлого🤫 Ждите! 🤗 Итак! КОНКУРС!!!!!! 1. Нужно перейти в аккуант проекта @naivno_com 2. Подписаться на него 3. В шапке профиля перейти по ссылке на сайт naivno.com и совершить покупку, написав при оформлении заказа в поле «Дополнительная информация» фразу «конкурс в инстаграмме» и имя вашего аккуанта. 4. Сфотографироваться в или с этой вещью и выложить в своём аккуанте. Под фотографией рассказать про ваши ассоциации с сериалом или песней. Обязательно в посте должно быть упоминание аккуанта @naivno_com и хэштег #наивноочень_конкурс_нрк 5. Аккуант должен быть открытым иначе мы не увидим ваши посты. Время проведения конкурса один месяц. От проекта участников ожидают три приза — Сертификат номиналом Пять тысяч рублей. Победители будут выбраны случайным образом ребятами, особыми художниками Проекта. Видеоролик розыгрыша будет выложен в аккаунте @naivno_com Но за самые интересные/смешные истории ассоциации вас ожидают сюрпризы. И это будет уже не лотерея. Важно: будьте внимательны. Нужно выполнить все условия конкурса. ПРОШУ максимально распространить эту информацию🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻❤️❤️❤️❤️#наивноочень_конкурс_нрк
На совместном видео девушки не только рассказывают об условиях участия в проекте, но и делятся с подписчиками воспоминаниями, связанными с саундтреком из популярного сериала. Так, Машкова призналась, что свой первый гонорар потратила на роскошную дубленку для мамы. Уварова же рассказала трогательную историю о первой беременности ее подруги по телепроекту Ольги Ломоносовой. Кроме того, Мария заявила: она искренне гордится тем, что Нелли посвятила жизнь помощи людям с особенностями развития.
Несколько месяцев назад Нелли Уварова сделала экстремально короткую стрижку и немного поправилась. Увидев звезду «Не родись красивой» в новом образе, поклонники начали строить предположения о заболевании актрисы. Сама Нелли эти слухи не комментирует.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова не смогла выйти на сценку из-за недомогания.
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