В Красноярске продлили режим «черного неба»
Жители города признаются, что из-за полного безветрия практически видят, чем дышат.
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Фото, видео: ТАСС / Самсонов Андрей; 5-tv.ru
В Красноярске еще на сутки продлили режим «черного неба». В городе стоит безветренная погода и все вредные вещества скапливаются в воздухе. Жители признаются, что буквально видят, чем дышат — грязно-серая дымка окутала город, ощущается запах гари, многие жалуются на першение в горле.
Режим «черного неба» действует в Красноярске с выходных. Датчики экологов фиксируют опасный уровень загрязнения на территории всего города. Тем временем Красноярск возглавил рейтинг городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха в мире.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вода покраснела у берега Каспия в Казахстане.
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