В Красноярске продлили режим «черного неба»

В Красноярске еще на сутки продлили режим «черного неба». В городе стоит безветренная погода и все вредные вещества скапливаются в воздухе. Жители признаются, что буквально видят, чем дышат — грязно-серая дымка окутала город, ощущается запах гари, многие жалуются на першение в горле.

Режим «черного неба» действует в Красноярске с выходных. Датчики экологов фиксируют опасный уровень загрязнения на территории всего города. Тем временем Красноярск возглавил рейтинг городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха в мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вода покраснела у берега Каспия в Казахстане.