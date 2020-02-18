Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить
Депутаты рассмотрят соответствующие поправки в Жилищный кодекс.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
В России должникам, возможно, перестанут отключать услуги ЖКХ. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс рассмотрит Госдума.
По мнению авторов проекта, от столь радикальных мер страдают не только должники, но и их соседи, которые исправно платят по счетам. В первую очередь, в заложниках оказываются жильцы многоквартирных домов. Поскольку отключение газа, воды или канализации в квартире должника может повлиять на ситуацию в целом подъезде.
Законопроект предусматривает запрет подобных действий со стороны коммунальщиков. Вопросы получения долгов планируется возложить на службу судебных приставов.
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