Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

В России должникам, возможно, перестанут отключать услуги ЖКХ. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс рассмотрит Госдума.

По мнению авторов проекта, от столь радикальных мер страдают не только должники, но и их соседи, которые исправно платят по счетам. В первую очередь, в заложниках оказываются жильцы многоквартирных домов. Поскольку отключение газа, воды или канализации в квартире должника может повлиять на ситуацию в целом подъезде.

Законопроект предусматривает запрет подобных действий со стороны коммунальщиков. Вопросы получения долгов планируется возложить на службу судебных приставов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на сколько увеличились взносы за капремонт в России в 2020 году.