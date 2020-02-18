Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

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Депутаты рассмотрят соответствующие поправки в Жилищный кодекс.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

В России должникам, возможно, перестанут отключать услуги ЖКХ. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс рассмотрит Госдума.

По мнению авторов проекта, от столь радикальных мер страдают не только должники, но и их соседи, которые исправно платят по счетам. В первую очередь, в заложниках оказываются жильцы многоквартирных домов. Поскольку отключение газа, воды или канализации в квартире должника может повлиять на ситуацию в целом подъезде.

Законопроект предусматривает запрет подобных действий со стороны коммунальщиков. Вопросы получения долгов планируется возложить на службу судебных приставов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на сколько увеличились взносы за капремонт в России в 2020 году.

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