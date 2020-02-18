Законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря не поддержали в правительстве

Законопроект о переносе одного из выходных дней календарного года на 31 декабря не поддержали в правительстве РФ. С подобной инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов.

Комиссия российского правительства мотивировала решение об отказе тем, что кабмин уже сейчас обладает «правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря».

«В рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется <…> Правительством РФ законопроект не поддерживается», — цитирует текст постановления кабмина ТАСС.

Вопрос о присвоении статуса «выходного» для 31 декабря остро встал в конце 2019 года — предпраздничный день выпадал на вторник. Тогда главы некоторых регионов РФ подписали специальные указы, официально объявив его выходным, пишет «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валентина Матвиенко призвала сделать 31 декабря выходным днем.