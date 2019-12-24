Матвиенко призвала сделать 31 декабря выходным днем

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции рассказала, что 31 декабря 2020 года может стать выходным днем на законодательном уровне. При этом, спикер отметила, что общее количество нерабочих дней в году не должно увеличиться.

«Я думаю, что надо на законодательном уровне принять такое решение, сделать уже на следующий год, мы не успевали сейчас сделать 31 декабря выходным днем. Но посмотреть, за счет каких праздничных дней. У нас много выходных дней, надо где-то сократить, так скажем, на один день, чтобы не увеличить общее количество выходных дней, я буду голосовать „за“», — заявила Валентина Матвиенко.

Политик отметила, что большинство граждан страны 31 декабря практически не работает. Все россияне в этот день вместе с семьями готовятся к встрече Нового года.

Валентина Матвиенко добавила, что многие коммерческие структуры уже в уходящем году объявили 31 декабря выходным. Некоторые из них перенесли рабочий день с предновогоднего на последнюю субботу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.