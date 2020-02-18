Киев обвинил ЛНР в атаке на линии разграничения в Донбассе
Никаких доказательств, что огонь вели именно представители ЛНР, украинские военные не представили.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michal Burza; 5-tv.ru
На линии соприкосновения сил в Донбассе вновь звучат выстрелы. Украинские войска утром начали обстрел позиций ополченцев и жилых кварталов. Началось все с попытки диверсионной группы ВСУ прорваться на территорию самопровозглашенной республики. Но ее бойцы попали на минное поле, подорвались, и после этого командир украинского подразделения приказал открыть огонь по населенным пунктам. Один из снарядов попал в жилой дом. По предварительной информации, один человек погиб.
«Украинские каратели нанесли артиллерийский удар по районам населенных пунктов Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое. Экстренные службы не могут проехать к местам разрушений. Мирные жители вынуждены укрываться в подвалах своих домов», — сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
В то же время, на украинских телеканалах вышли материалы о том, что огонь открыли бойцы ЛНР. И стреляли по позициям вооруженных сил Украины. Никаких доказательств, что огонь вели именно представители ЛНР, не представили. Но утреннее заседание Верховной рады также началось с возмущенных выступлений депутатов. Представители партии «Блок Петра Порошенко» потребовали нанести ответный удар. Владимир Зеленский в связи с нарушением режима прекращения огня собрал экстренное совещание Совета безопасности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кремль надеется на скорейшее прояснение обстоятельств боестолкновения в Донбассе.
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