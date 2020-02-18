Кремль надеется на скорейшее прояснение обстоятельств боестолкновения в Донбассе

Кремль надеется, что в ближайшее время удастся прояснить детали боестолкновения в Донбассе, после чего можно будет делать выводы. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать какие-либо выводы», — сказал он.

Официальный спикер Кремля отметил, что «действительно, видели информацию, которая появилась, и которая говорит о том, что сегодня рано утром имело место столкновение на границе между Луганской республикой и украинскими вооруженными силами».

«Мы не располагаем деталями этого столкновения, мы не знаем, что спровоцировало это столкновение, мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон. В связи с чем мы выражаем сочувствие», — сказал пресс-секретарь Путина.

Представитель Кремля при этом категорически отверг допущение о том, что Москва также несет ответственность за произошедшее.

«Нет, это совершенно неправильная формулировка, так нельзя воспринимать», — сказал он журналистам.

Ранее сегодня стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали артиллерию для обстрела населенных пунктов ЛНР. При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал это «достойным отпором агрессору».