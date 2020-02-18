Какие профессии станут самыми востребованными в ближайшее десятилетие?
Ценность гуманитариев неуклонно снижается.
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Наиболее актуальными в ближайшую декаду станут профессии в сфере технологий. Такое мнение озвучил руководитель пресс-службы компании HeadHunter Александр Джабаров.
«Это биоинженер, биофармаколог, биоинформатик, проектировщик умной среды, специалист по робототехнике, специалист по кибербезопасности, специалист по альтернативной энергетике», — цитирует его «Говорит Москва».
Джабаров посоветовал молодым специалистам, как освоить новую перспективную профессию.
«Это семинары, это онлайн-курсы и офлайн-курсы, специальные программы при корпоративных университетах технологических компаний, стажировка или практика в технологической компании, которая уже занимается такими технологиями. Это самый лучший способ освоить новую цифровую профессию», — уверен он.
По данным рекрутингового портала, специалисты в этих областях востребованы уже сегодня, и их значимость будет только возрастать.
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