У Решетовой с изумрудным украшением на голове глаза стали хамелеонами
24-летняя модель сразила подписчиков в образе восточной красавицы.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Невеста Тимати 24-летняя Анастасия Решетова опубликовала в Instagram необычную фотографию, на которой предстала в образе восточной красавицы. На снимке прелестную голову модели украшает необычное дизайнерское изделие — тики. Вещица покрыта золотом, изумрудными камушками и прозрачными кристаллами, напоминающими бриллианты.
Из-за чересчур яркого для повседневной жизни образа Анастасии Решетовой ее поклонники решили — манекенщица наконец-то сыграет свадьбу с возлюбленным рэпером. И, похоже, торжество пройдет в стиле арабской сказки.
«Хатидже. К свадьбе готовишься?» — шутливо спросил юзер.
Анастасия Решетова никак не прокомментировала замечание пользователя о свадьбе. Зато объяснила фанатам, что ее обычно голубые глаза «внезапно» превратились в зеленые из-за освещения. Поклонники высоко оценили фотографию любимицы и в очередной раз осыпали ее множеством комплиментов по поводу идеальной внешности.
«Шамаханская царица»;
«Нефертити»;
«Эти глаза! Просто нереальная»;
«Глаза-хамелеоны», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Решетова в откровенном наряде порассуждала о жизни.
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