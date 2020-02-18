У Решетовой с изумрудным украшением на голове глаза стали хамелеонами

Невеста Тимати 24-летняя Анастасия Решетова опубликовала в Instagram необычную фотографию, на которой предстала в образе восточной красавицы. На снимке прелестную голову модели украшает необычное дизайнерское изделие — тики. Вещица покрыта золотом, изумрудными камушками и прозрачными кристаллами, напоминающими бриллианты.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Из-за чересчур яркого для повседневной жизни образа Анастасии Решетовой ее поклонники решили — манекенщица наконец-то сыграет свадьбу с возлюбленным рэпером. И, похоже, торжество пройдет в стиле арабской сказки.

«Хатидже. К свадьбе готовишься?» — шутливо спросил юзер.

Анастасия Решетова никак не прокомментировала замечание пользователя о свадьбе. Зато объяснила фанатам, что ее обычно голубые глаза «внезапно» превратились в зеленые из-за освещения. Поклонники высоко оценили фотографию любимицы и в очередной раз осыпали ее множеством комплиментов по поводу идеальной внешности.

«Шамаханская царица»;

«Нефертити»;

«Эти глаза! Просто нереальная»;

«Глаза-хамелеоны», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Решетова в откровенном наряде порассуждала о жизни.