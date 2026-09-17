Пока соседи молчали: мать мучила 16 детей и насиловала одного из них

People: мать мучила 16 детей и вступала в интимную связь с одним из них

В США женщина мучила 16 детей, а также вступила в половую связь с одним из них. Об этом сообщило People.

По данным издания, 33-летней Элизабет Сайдерс из штата Огайо предъявили обвинения в сексуальных действиях с несовершеннолетним в возрасте от 13 до 16 лет. Согласно обвинительному заключению жертва насилия является членом семьи.

Адвокат обвиняемой заявил, что ожидает результатов оценки ее дееспособности. По его словам, у него есть сомнения, понимает ли Элизабет возможные последствия.

«Одна из причин, по которой я высказываю эти сомнения, заключается в том, что, когда мы обсуждаем эти обвинения, мы обсуждаем последствия — юридические последствия таких серьезных обвинений в уголовных преступлениях. Я не уверен, что она в полной мере осознает эти последствия», — сказал адвокат.

Правозащитник также сообщил, что женщина хочет увидеть своих детей. Однако суд запретил ей с ними общаться.

Ранее правоохранители спасли 16 детей в возрасте от полутора до 18 лет, которые годами жили в крайне тяжелых условиях. В центре резонансного дела оказались Элизабет Сайдерс, ее муж Гэри Сайдерс и родители супруга. Всем четверым предъявлены обвинения в создании угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних.

По данным властей, большую часть времени дети содержались в одной небольшой комнате, в доме царили антисанитария и запустение.

Соседи не подозревали, сколько детей живет в доме, а сами несовершеннолетние не посещали школу. У некоторых из них зафиксированы серьезные задержки в развитии — вплоть до отсутствия навыков речи. При осмотре места происшествия представители власти назвали увиденное одним из самых тяжелых случаев пренебрежения родительскими обязанностями за всю свою практику.

Особую сложность делу придает семейный контекст: Элизабет и Гэри Сайдерс вступили в брак в 2008 году, когда ей было 15 лет, а ему — 18.

Следствие также проверяет, являются ли супруги биологическими родителями всех 16 детей. Кроме того, известно, что несколько лет назад Элизабет родила на 24‑й неделе беременности сиамских близнецов — девочки не выжили, несмотря на усилия медиков.

Сейчас дети находятся под надзором социальных служб, часть из них потребовалась срочная медицинская помощь. Арестованные члены семьи ожидают суда, вопрос опеки над несовершеннолетними решается в приоритетном порядке.

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