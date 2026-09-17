Медведь задрал двух сборщиков ягод в Приангарье

В Киренском районе Приангарья Иркутской области медведь напал на людей, собиравших ягоды. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, трое жителей Киренска отправились в лесной массив неподалеку от села Красноярово — более чем в 80 километрах от райцентра. Там на них и бросился хищник.

Животное атаковало группу в среду, 16 сентября. Погибли мужчины 65 и 55 лет. На месте происшествия сейчас трудятся полицейские и охотники. Специалисты прочесывают тайгу в зоне трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае произошло очередное нападение бурого медведя на человека. На этот раз хищник не остался в лесном массиве, а проник в жилище в селе Верхний Кебеж.

Жители села и прежде жаловались на выходы медведей. С начала сезона в этих местах уже отстреляли 53 особи, однако трагедия продемонстрировала, что таких мер недостаточно. Численность бурого медведя в Красноярском крае достигла почти 30 тысяч особей, что втрое превышает безопасный для региона уровень. В Госохотнадзоре назвали происходящее природным явлением, которое сложно предугадать. Погибшая стала четвертой жертвой нападений медведей в Красноярском крае за две недели.

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