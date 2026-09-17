«Солнце катится вниз»: впервые с 2021 года не было вспышек четыре дня

Впервые с 2021 года на Солнце не было вспышек четыре дня

На Солнце не произошло ни одной вспышки за четыре дня. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) в своем Telegram-канале.

Последний раз подобное было зафиксировано в декабре 2021 года. Тогда перерыв в активности светилы составил пять суток. Если и 17 сентября не будет зафиксировано ни одного выброса энергии у ближайшей к Земле звезды, то это станет антирекордом, заявили в лаборатории.

На Солнце бывают продолжительные перерывы между вспышками, уточнили специалисты. Однако то, что такая пауза произошла сейчас, выбивается из нормы, так как происходит в необычное время цикла светила. Подобные события наводят ученых на мысли о том, что звезда «катится вниз» быстрее, чем прогнозировалось.

Солнце. Telegram/ Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/ lpixras

«Солнечные циклы в целом бывают заметно короче обычной продолжительности в 11 лет, иногда десять, а порой, хотя и крайне редко, и около девяти. Текущий 25-й (с начала современных наблюдений. — Прим. ред.) солнечный цикл начался в декабре 2019 года и на текущий момент завершает свой седьмой год. В целом с такими темпами падения он вполне может оказаться и девятилетним», — уточнили в лаборатории.

Последний раз подобное было зафиксировано во второй половине XVIII века во втором и третьем цикле.

Специалисты также отмечают, что текущий цикл уже стал аномальным. Фаза его роста вдвое превысила прогнозы, которые делали эксперты до его начала. Поэтому их, по заверениям представителей лаборатории, не удивит и аномальный спад. Однако подобная быстра фаза спада, по современным представлениям науки, предшествует особенно сильным последующим циклам.

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