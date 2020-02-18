Петербургская группа Animal Джаz представила видео на песню «Выстрелишь»

Петербургская рок-группа Animal Джаz представила новое live-видео на свою песню «Выстрелишь». Ролик появился на странице музыкального коллектива в соцсети во ВКонтакте.

«Я не думал, что ты выстрелишь,

Называя тебя «мой малыш», — поется в песне группы.

Вокалист группы Александр Красовицкий в Instagram добавил, что видео «записано одним дублем вживую без склеек, дописок и грима».

В родном городе группа выступит 8 марта, а в Москве — 20 марта. Также запланированы концерты в Киеве и Харькове.

Animal Джаz была образована в 2000 году. Коллектив неоднократно принимал участие в фестивалях «Максидром», «Нашествие», «Нашвилл», «Крылья», «СКИФ», «Мегахаус», «Кубана», выступал перед группами Garbage, Clawfinger, The Rasmus, Red Hot Chilli Peppers, The Vaccines, Linkin Park.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Красовицкий попал в аварию по пути на концерт в Ульяновской области. За рулем иномарки находился солист группы, рядом на пассажирском сидении был коллега — клавишник Александр Заранкин. Оба не получили травм, однако машина восстановлению не подлежит.