Обследование телеведущего Диброва выявило, что у него случился микроинсульт

Обследование телеведущего Дмитрия Диброва выявило, что у него случился микроинсульт. Врачи рекомендовали госпитализацию сроком до десяти дней. Представитель журналиста Табриз Шахиди подтвердил эту информацию в комментарии 5-tv.ru.

«Полное и доскональное обследование Дмитрия на сей момент подтвердило микроинсульт. Дмитрий чувствует себя удовлетворительно, передвигается самостоятельно, питается хорошо, находится в собственной палате. Созванивается с друзьями и близкими. Все хорошо. Рекомендации врачей по госпитализации — 7-10 дней», — сказал Шахиди.

Супруга телеведущего Полина Диброва прокомментировала состояние здоровья Дмитрия после госпитализации и обследования.

«Все хорошо. У него все хорошо, он в стабильном состоянии. Если поклонники беспокоятся, то надо, наверное, эту информацию дать, а нюансы уже не так важны», — подчеркнула Полина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что приступ Диброва в кинотеатре в Москве попал на видео.