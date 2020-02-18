Обследование телеведущего Диброва выявило, что у него случился микроинсульт
Супруга телеведущего Полина Диброва рассказала о самочувствии журналиста.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru
Обследование телеведущего Дмитрия Диброва выявило, что у него случился микроинсульт. Врачи рекомендовали госпитализацию сроком до десяти дней. Представитель журналиста Табриз Шахиди подтвердил эту информацию в комментарии 5-tv.ru.
«Полное и доскональное обследование Дмитрия на сей момент подтвердило микроинсульт. Дмитрий чувствует себя удовлетворительно, передвигается самостоятельно, питается хорошо, находится в собственной палате. Созванивается с друзьями и близкими. Все хорошо. Рекомендации врачей по госпитализации — 7-10 дней», — сказал Шахиди.
Супруга телеведущего Полина Диброва прокомментировала состояние здоровья Дмитрия после госпитализации и обследования.
«Все хорошо. У него все хорошо, он в стабильном состоянии. Если поклонники беспокоятся, то надо, наверное, эту информацию дать, а нюансы уже не так важны», — подчеркнула Полина.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что приступ Диброва в кинотеатре в Москве попал на видео.
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