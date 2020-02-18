Приступ Диброва в кинотеатре в Москве попал на видео — эксклюзивные кадры
Очевидцами обморока ведущего стали гости мероприятия, в том числе — Леонид Якубович.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru
Приступ телеведущего Дмитрия Диброва в московском кинотеатре «Октябрь» попал на видео. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры.
Судя по кадрам, Дибров упал внезапно посреди помещения. Это увидели другие гости мероприятия, в том числе — Леонид Якубович. Он одним из первых бросился на помощь своему коллеге.
В скором времени на место прибыли медики скорой помощи. Они провели необходимые манипуляции, после чего положили Дмитрия на носилки и увезли.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сейчас Дмитрий Дибров чувствует себя лучше. Он пробудет под наблюдением врачей еще какое-то время. СМИ ранее сообщали, что у шоумена случился эпилептический приступ. Однако его представители опровергли эти сведения, подчеркнув, что тот просто упал в обморок.
Что касается Леонида Якубовича, то он призывает слишком не переоценивать значимость его участия в истории с Дибровым. При этом именно ведущий «Поля чудес» первым вызвал «скорую», позвонил жене Дмитрия и обратился за советом к главному теледоктору страны Елене Малышевой.
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