Путин поддержал предложение Неверова об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ
Президент предложил лидеру фракции «Единая Россия» представить предложение в документальном виде.
Закрыть
Смотрите также:
Путин одобрил внесение в Конституцию РФ запрета на однополые браки
Путин высказался об индексации пенсий в России
Можно потише? В России предложили запретить шуметь днем
Более 1,5 триллиона рублей выделят в ближайшие три года на маткапитал
Прощайте распродажи? Парламентарии потребовали сделать торговлю прозрачной
Индексацию пенсий работающим пенсионерам зафиксируют в Конституции
«За» и «против» допуска коллекторов к взысканию долгов за ЖКХ с россиян
Путин: России не подходит модель «наставничества» в системе высшей власти
Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ
Сопредседатели Конституционной комиссии будут представителями Путина во время рассмотрения проекта поправок Конституции
В Госдуме поддержали запрет на взимание комиссии за платежи по ЖКХ
Адвокат Оксаны Пушкиной призвал МВД оградить депутата от угроз жизни и здоровью
Путин заверил, что две первые главы Конституции останутся неизменными
Путин рассказал о смысле поправок в Конституцию
В Госдуме стартовала весенняя сессия 2020 года
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Историческое событие: Почему закон о виноградарстве и виноделии, подписанный Путиным, так важен для развития отрасли
Путин подписал закон о возвращении комнат для курения в аэропорты
«Первая защита нашего внутреннего рынка»: Аксенов о новом законе о виноделии
Развитие технологий и медицины: Путин назвал приоритеты работы законодателей
Вино, а не результат химических экспериментов: Госдума приняла закон о виноделии
Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Во вторник Владимир Путин освободил от должности своего помощника Владислава Суркова. Указ опубликован на сайте Кремля. Причины не сообщаются, фраза «в связи с переходом на другую работу» в документе отсутствует.
Пост помощника главы государства Сурков занимал с 2013 года. А с 2014-го отвечал за политику России на украинском направлении.
Ну, а в Ново-Огарево президент встретился с лидером фракции «Единая Россия» в Госдуме — с Сергеем Неверовым. Партия выступила с предложением отменить банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ. Владимир Путин инициативу поддержал.
«Конечно, я понимаю, банки этого, наверное, категорически не хотят, но это было бы справедливо. Потому что люди делают обязательные платежи, а им, помимо того что указано, еще дополнительно начисляется комиссия», — пояснил Неверов.
«Квазинагрузка такая», — согласился Владимир Путин.
«Поддержите нас. Мы готовы такие предложения сделать», — попросил политик.
Это предложение депутаты уже обсудили с Центробанком, который также поддержал инициативу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить.
Нашли ошибку?