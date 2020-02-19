Путин поддержал предложение Неверова об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

Во вторник Владимир Путин освободил от должности своего помощника Владислава Суркова. Указ опубликован на сайте Кремля. Причины не сообщаются, фраза «в связи с переходом на другую работу» в документе отсутствует.

Пост помощника главы государства Сурков занимал с 2013 года. А с 2014-го отвечал за политику России на украинском направлении.

Ну, а в Ново-Огарево президент встретился с лидером фракции «Единая Россия» в Госдуме — с Сергеем Неверовым. Партия выступила с предложением отменить банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ. Владимир Путин инициативу поддержал.

«Конечно, я понимаю, банки этого, наверное, категорически не хотят, но это было бы справедливо. Потому что люди делают обязательные платежи, а им, помимо того что указано, еще дополнительно начисляется комиссия», — пояснил Неверов.

«Квазинагрузка такая», — согласился Владимир Путин.

«Поддержите нас. Мы готовы такие предложения сделать», — попросил политик.

Это предложение депутаты уже обсудили с Центробанком, который также поддержал инициативу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить.