Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии

Шесть человек пострадали в ДТП в Калмыкии, из них пять — погибли. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на автодороге Р22 в селе Троицкое, сообщает РИА Новости.

«В результате ДТП шесть человек пострадали, из них пять человек погибли, еще один доставлен в ЦРБ Целинного района в тяжелом состоянии», — цитирует агентство представителя ГУМЧС России по республике.

На месте работают экстренные службы, обстоятельства аварии уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек погибли в ДТП легкового автомобиля и бензовоза КАМАЗ в Волгоградской области.