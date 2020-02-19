Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии

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Марина Неруцких
Срочная новость 22

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на автодороге Р22 в селе Троицкое.

Фото: www.globallookpress.com / Horst Galuschka

Шесть человек пострадали в ДТП в Калмыкии, из них пять — погибли. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на автодороге Р22 в селе Троицкое, сообщает РИА Новости.

«В результате ДТП шесть человек пострадали, из них пять человек погибли, еще один доставлен в ЦРБ Целинного района в тяжелом состоянии», — цитирует агентство представителя ГУМЧС России по республике.

На месте работают экстренные службы, обстоятельства аварии уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек погибли в ДТП легкового автомобиля и бензовоза КАМАЗ в Волгоградской области.

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