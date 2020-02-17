Легковушка улетела под бензовоз в Волгоградской области — пятеро погибли

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Марина Неруцких
Срочная новость 43

Смертельное ДТП произошло на автодороге Старая Полтавка — Палласовка.

Пять человек погибли в смертельном ДТП в Старополтавском районе Волгоградской области. Как стало известно 5-tv.ru, водитель легкового автомобиля Hyundai Accent по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с бензовозом КАМАЗ. В результате лобового столкновения водитель и четыре пассажира легковой машины погибли на месте.

Авария произошла около 21.40 по местному времени (20.40 по московскому времени) на трассе Старая Полтавка – Палласовка.  На месте работают экстренные службы, личности погибших пассажиров устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли в легковом авто при столкновении с КАМАЗом под Курском.

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