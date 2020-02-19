Американская фотомодель Ким Кардашьян свела с ума поклонников новой «горячей» фотографией в Instagram. На своей странице звезда выложила невероятно сексуальный и пленительный снимок, на котором позирует посреди песчаного пляжа в эротичном нижнем белье.

Трусики и бюстгальтер выполнены в телесном цвете, поэтому буквально сливаются с загорелой кожей светской львицы и выгодно подчеркивают достоинства ее фигуры. Особенно соблазнительно на Кардашьян смотрится верхняя часть белья, которая акцентирует внимание на пышных формах модели. Завершающей частью образа стали ботинки, подобранные в тон откровенному наряду.

Instagram @kimkardashian

Фанаты не могли оторвать глаз от такой сногсшибательной фигуры звезды. Устоять было невозможно.

«Богиня!»

«Горячо!»

«Обожаю вас! Фигура — идеал!»

«Быть такой красивой — преступление!» — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Кардашьян нарушила запрет мужа и в кружевном мини прогулялась по Лондону.