Ким Кардашьян нарушила запрет мужа и в кружевном мини прогулялась по Лондону

Ким Кардашьян впечатлила фанатов откровенным образом в кружевном мини и необыкновенных босоножках. Звезда прогулялась по Лондону в экстремально коротком платье от Vivienne Westwood. Фотографии, на которых она позирует в стильном наряде, модель опубликовала в Instagram.
Известно, что американская теледива пообещала супругу Канье Уэсту не размещать в соцсетях откровенные снимки. Об этом пишет Cosmopolitan. Но, похоже, запрет мужа все-таки пришлось нарушить ради светского раута.
Поклонники Ким Кардашьян оценили потрясающий «горячий» образ знаменитости. Фанаты оставили под публикацией кумира множество восторженных сообщений.
«Дьяволица!»
«Выглядишь, как Бог»;
«Боже, храни Ким»;
«Ты так прекрасна, моя королева!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Кардашьян в эффектном купальнике позирует на лестнице.