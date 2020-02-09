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  4. Ким Кардашьян нарушила запрет мужа и в кружевном мини прогулялась по Лондону

Ким Кардашьян нарушила запрет мужа и в кружевном мини прогулялась по Лондону

, 23:26 | Ниса Мурзанаева 569

39-летняя звезда похвасталась экстремально коротким платьем от Vivienne Westwood.

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Фото, видео: Instagram @kimkardashian

Ким Кардашьян впечатлила фанатов откровенным образом в кружевном мини и необыкновенных босоножках. Звезда прогулялась по Лондону в экстремально коротком платье от Vivienne Westwood. Фотографии, на которых она позирует в стильном наряде, модель опубликовала в Instagram.

Известно, что американская теледива пообещала супругу Канье Уэсту не размещать в соцсетях откровенные снимки. Об этом пишет Cosmopolitan. Но, похоже, запрет мужа все-таки пришлось нарушить ради светского раута.

Instagram @kimkardashian

Поклонники Ким Кардашьян оценили потрясающий «горячий» образ знаменитости. Фанаты оставили под публикацией кумира множество восторженных сообщений.

«Дьяволица!»

«Выглядишь, как Бог»;

«Боже, храни Ким»;

«Ты так прекрасна, моя королева!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Кардашьян в эффектном купальнике позирует на лестнице.

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