В Петербурге пройдут памятные мероприятия по случаю 20-летия со дня смерти Анатолия Собчака
Чтобы почтить память первого и единственного мэра Северной столицы, в город прибудет президент России Владимир Путин.
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Фото, видео: ТАСС / Яковлев Александр; 5-tv.ru
В Петербурге вспоминают первого и единственного мэра Северной столицы Анатолия Собчака. Прошло ровно 20 лет со дня его смерти. В памятных мероприятиях примет участие Владимир Путин. Он в числе родственников и тех, кто близко был знаком с Собчаком, возложит цветы к могиле на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.
Для президента Собчак был учителем и начальником. Свою политическую карьеру Владимир Путин начал именно в команде Анатолия Собчака, когда в 1990 году стал его советником в Ленинградском городском Совете. Это время российский лидер вспоминает с особой теплотой. Называет своего бывшего руководителя одним из самых ярких политиков современной России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью легендарного советского разведчика Алексея Ботяна.
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