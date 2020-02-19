В Петербурге пройдут памятные мероприятия по случаю 20-летия со дня смерти Анатолия Собчака

В Петербурге вспоминают первого и единственного мэра Северной столицы Анатолия Собчака. Прошло ровно 20 лет со дня его смерти. В памятных мероприятиях примет участие Владимир Путин. Он в числе родственников и тех, кто близко был знаком с Собчаком, возложит цветы к могиле на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Для президента Собчак был учителем и начальником. Свою политическую карьеру Владимир Путин начал именно в команде Анатолия Собчака, когда в 1990 году стал его советником в Ленинградском городском Совете. Это время российский лидер вспоминает с особой теплотой. Называет своего бывшего руководителя одним из самых ярких политиков современной России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью легендарного советского разведчика Алексея Ботяна.