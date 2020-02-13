Песков: Путин восхищался смелостью и патриотизмом легендарного разведчика Ботяна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о смерти легендарного советского разведчика, участвовавшего в операции по спасению Кракова, Алексея Ботяна. Ветеран Великой Отечественной войны скончался в 103 года.

По словам представителя Кремля, Владимир Путин и его администрация глубоко скорбят в связи с уходом из жизни героя Российской Федерации.

«Безусловно, президент Путин глубоко соболезнует родным и близким Ботяна. Он его хорошо знал, восхищался подвигами этого человека, восхищался его смелостью, его патриотизмом, его мужеством, восхищался всем его жизненным путем. Совсем недавно готовилась поздравительная телеграмма по случаю дня рождения Ботяна», — отметил Песков.

Алексей Ботян — легендарный советский разведчик, ветеран Второй мировой войны, Герой Российской Федерации. Он участвовал в обороне Москвы, принимал участие в диверсионных и партизанских операциях на территории Белоруссии и в Восточной Европе, а также сыграл значительную роль в сохранении Кракова от разрушения германскими войсками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ботяна охарактеризовал его друг Сергей Голов.