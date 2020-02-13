Песков: Путин восхищался смелостью и патриотизмом легендарного разведчика Ботяна
Герой РФ скончался на 104-м году жизни вскоре после своего дня рождения.
Смотрите также:
Закрыть
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о смерти легендарного советского разведчика, участвовавшего в операции по спасению Кракова, Алексея Ботяна. Ветеран Великой Отечественной войны скончался в 103 года.
По словам представителя Кремля, Владимир Путин и его администрация глубоко скорбят в связи с уходом из жизни героя Российской Федерации.
«Безусловно, президент Путин глубоко соболезнует родным и близким Ботяна. Он его хорошо знал, восхищался подвигами этого человека, восхищался его смелостью, его патриотизмом, его мужеством, восхищался всем его жизненным путем. Совсем недавно готовилась поздравительная телеграмма по случаю дня рождения Ботяна», — отметил Песков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ботяна охарактеризовал его друг Сергей Голов.
Нашли ошибку?