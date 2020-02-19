«Лучший супергерой в мире!» — Валерия перевоплотилась в корейскую кибер-девочку

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Ниса Мурзанаева
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51-летняя певица в розовой маске и сверкающем платье очаровала поклонников.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Российская певица Валерия произвела фурор в сети загадочным образом. 51-летняя певица опубликовала в Instаgram фото, на котором перевоплотилась в корейскую кибер-девочку. На снимке исполнительница предстала в розовой маске и сверкающем платье, украшенном перьями.

Необыкновенное перевоплощение кумира очень впечатлило поклонников. За несколько часов снимок набрал более 18 тысяч отметок «мне нравится».

Instagram @valeriya

Фанаты Валерии пришли в восторг от опубликованного кадра. Подписчики похвалили любимицу за «свежий» вид, загадочный взгляд, невероятный стиль и «вечную» молодость. Под фотографией юзеры оставили несколько сотен восхищенных комментариев.

«Вау! Обожаю такой стиль»;

«Образ крутейший»;

«Лучший супергерой в мире!»

«Какая милашка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин в восторге от смелого образа певицы Валерии.

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