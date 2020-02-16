«Слюни не могу подобрать»: Пригожин в восторге от смелого образа Валерии
Продюсер показал подписчикам совместное фото с женой в эффектном наряде.
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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif
Иосиф Пригожин поделился новым снимком со своей супругой — певицей Валерией. Продюсер признался, что восхищен своей избранницей — даже спустя много лет брака.
Совместное фото появилось на странице Иосифа в Instagram. В кадре сам Пригожин в белой рубашке и рукавах с имитацией татуировок сидит в автомобиле. А Валерия в черном платье с декольте стоит рядом, наклонившись к окну машины. Образ артистки создают аксессуары — массивное колье-цепь, золотые кольца с крупными шарами и кожаный берет с яркими разноцветными деталями.
«Так Валерия круто выглядит, что слюни не могу подобрать», — признался продюсер.
Пригожин предложил своим поклонникам придумать название для кадра — фолловеры подобрали самые неожиданные варианты.
«Сонька Золотая Ручка с подельником.»
«Лиса Алиса и Кот Базилио.»
«До звезд довезешь?» — написали они в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пригожин заснял Валерию в халате, играющую на фортепиано.
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