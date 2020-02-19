Джареда Лето заметили на прогулке с 25-летней российской супермоделью

Американский рок-музыкант и лауреат «Оскара» Джаред Лето был замечен в компании 25-летней российской супермодели Валерии Кауфман. Парочку сопровождала мама зарубежной знаменитости. «Мини-семейка» отправились обедать в один из самых фешенебельных ресторанов в Лос-Анджелесе.

Издание Daily Mail пишет, что Джаред Лето и Валерия Кауфман встречаются с 2018 года. Очевидно певца и его избранницу не смущает 23-летняя разница в возрасте. Вот только никто из «влюбленных» информацию об отношениях до сих пор не подтвердил.

Instagram @valerykaufman, @jaredleto

«Похититель женских сердечек» Джаред Лето встречался со множеством знаменитостей, в том числе: с Пэрис Хилтон, Скарлетт Йоханссон, Бритни Спирс и Кэмерон Диаз.

Валерия Кауфман родилась в Москве. В различное время участвовала в показах таких модных домов, как: Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton, Prada, Valentino, Versace, Yves Saint Laurent и других. Два года подряд ее приглашали на итоговый показ Victoria’s Secret. Несколько раз российская манекенщица попадала на обложку Vogue.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джаред Лето поделился своим номером телефона с поклонниками в Instagram.