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Джаред Лето поделился своим номером телефона с поклонниками в Instagram

, 19:41 | Мия Субботина 892

Фанаты пишут в соцсетях, что по указанному номеру действительно отвечают.

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Фото, видео: Instagram @jaredleto

Фронтмен американской рок-группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето опубликовал в своем Instagram-профиле номер телефона и призвал поклонников писать ему.

К публикации 48-летний музыкант прикрепил видео, в котором объяснил, что будет рад, если поклонники ему напишут.

«Привет, ребята, это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю по вам. Я подумал, мы уже давно знакомы и мне стоит дать вам мой номер телефона. Я буду рад получить сообщение от вас. Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, как ваши дела. Вот номер — 213.335.2223. Люблю вас, берегите себя», — сказал артист.

Instagram @jaredleto

Фанаты решили воспользоваться возможностью написать сообщение своему кумиру и стали активно делиться в соцсетях тем, что им ответил музыкант. По указанному номеру действительно отвечают, правда, всем одинаково. Поклонники рассказывают, что им приходит фотография артиста, которую, по всей вероятности, отправляет бот.

«Я написала ему, и Джаред, если это действительно он, прислал мне это», — написала фанатка в Twitter.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты высмеяли новое фото Собчак на странице Богомолова.

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