Лыжник Большунов обвинил норвежца Крюгера в своем падении на спринте
Россиянин считает, что команда из Норвегии «ведет нечестную борьбу».
Фото: ТАСС / Carl Sandin
Лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал на этапе «Ски Тура» из-за столкновения с упавшим перед ним норвежцем Сименом Крюгером. Россиянин занял четвертое место в полуфинальном забеге. Состязание прошло в Швеции, пишет URA.RU.
«Похоже, норвежская команда ведет нечестную борьбу. Он упал перед моими ногами, хотя места для обгона было более чем достаточно», — высказался после неудачи российский спортсмен.
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Александр Большунов уверен, что сможет «отыграться» в забеге свободным стилем на 38 километров, старт которого состоится 20 февраля на шведском горнолыжном курорте Сторлиен.
«Если <…> мы действительно завтра проедем 38 километров, то падение не окажет никакого влияния на итоговый результат. Скажу так: я даже буду злее», — цитирует лыжника из России NRK.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянин Александр Большунов впервые выиграл многодневную гонку «Тур де Ски».
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