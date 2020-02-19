Лыжник Большунов обвинил норвежца Крюгера в своем падении на спринте

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Ниса Мурзанаева
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Россиянин считает, что команда из Норвегии «ведет нечестную борьбу».

Фото: ТАСС / Carl Sandin

Лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал на этапе «Ски Тура» из-за столкновения с упавшим перед ним норвежцем Сименом Крюгером. Россиянин занял четвертое место в полуфинальном забеге. Состязание прошло в Швеции, пишет URA.RU.

«Похоже, норвежская команда ведет нечестную борьбу. Он упал перед моими ногами, хотя места для обгона было более чем достаточно», — высказался после неудачи российский спортсмен.

 
 
 
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Публикация от ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ ⛷SKIING (@skiing33)

Александр Большунов уверен, что сможет «отыграться» в забеге свободным стилем на 38 километров, старт которого состоится 20 февраля на шведском горнолыжном курорте Сторлиен.

«Если <…> мы действительно завтра проедем 38 километров, то падение не окажет никакого влияния на итоговый результат. Скажу так: я даже буду злее», — цитирует лыжника из России NRK.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянин Александр Большунов впервые выиграл многодневную гонку «Тур де Ски».

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