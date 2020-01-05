Россиянин Александр Большунов впервые выиграл многодневную гонку «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов впервые в своей карьере выиграл многодневную гонку «Тур де Ски». На заключительном этапе в Италии он финишировал четвертым в масс-старте и обеспечил себе высшую строчку в общем зачете.

Лидировавший до этого норвежец Йоханнес Клебо пришел к финишу лишь в третьей десятке и очутился на третьем месте. На второй строчке в итоговой таблице еще один россиянин Сергей Устюгов, финишировавший в масс-старте шестым.

Сергею Большунову 23 года, в его арсенале три серебряные и одна бронзовая олимпийские медали, в также четыре серебряные награды чемпионата мира 2019 года.

После сегодняшних соревнований спортсмен признался, что боялся допустить ошибку.

«Я боялся выходить вперед, потому что понимал, что гора очень сложная и ошибок не прощает. Но сегодня был мой день, даже силы остались, особенно если сравнивать с тем, как я на эту гору забирался в предыдущие два года», — цитирует лыжника ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о победе Большунова в гонке преследования на «Тур де Ски» 1 января.