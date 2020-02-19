Орландо Блум набил тату с именем сына с ошибкой

Орландо Блум решил навсегда зафиксировать свои чувства к сыну в татуировке. Однако имя собственного ребенка актер нанес себе на руку с ошибкой.

Мальчик по имени Флинн родился в браке Орландо с моделью Мирандой Керр в 2011 году. Пара распалась через три года семейной жизни, но отцовской любви Блума это ни капли не умалило. Теперь актер решил увековечить свои чувства в татуировке.

Instagram @orlandobloom

На нижней части правой руки артист набил ряд цифр — дату и время рождения сына. Чуть ниже изображено имя наследника Орландо, зашифрованная в коде азбуки Морзе. Однако небольшой, казалось бы, недочет, привел к роковой ошибке — из-за неправильной комбинации точек и тире на руке Блума вместо имени «Флинн» красуется загадочное «Фринн». Поклонники не преминули указать своему кумиру на недочет.

«Теперь его имя навеки с ошибкой!»

«Милый, ты написал его неправильно.»

«Орли, „Флинн“ пишется иначе», — написали они под фотографией татуировки в Instagram.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Кети Перри отзывается о своих отношениях с Орландо Блумом.