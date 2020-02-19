Орландо Блум набил тату с именем сына с ошибкой
Звезда Голливуда решил зашифровать имя наследника при помощи «морзянки», но ошибся в последовательности точек и тире.
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Фото, видео: Instagram @orlandobloom
Орландо Блум решил навсегда зафиксировать свои чувства к сыну в татуировке. Однако имя собственного ребенка актер нанес себе на руку с ошибкой.
Мальчик по имени Флинн родился в браке Орландо с моделью Мирандой Керр в 2011 году. Пара распалась через три года семейной жизни, но отцовской любви Блума это ни капли не умалило. Теперь актер решил увековечить свои чувства в татуировке.
На нижней части правой руки артист набил ряд цифр — дату и время рождения сына. Чуть ниже изображено имя наследника Орландо, зашифрованная в коде азбуки Морзе. Однако небольшой, казалось бы, недочет, привел к роковой ошибке — из-за неправильной комбинации точек и тире на руке Блума вместо имени «Флинн» красуется загадочное «Фринн». Поклонники не преминули указать своему кумиру на недочет.
«Теперь его имя навеки с ошибкой!»
«Милый, ты написал его неправильно.»
«Орли, „Флинн“ пишется иначе», — написали они под фотографией татуировки в Instagram.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Кети Перри отзывается о своих отношениях с Орландо Блумом.
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