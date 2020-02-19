В Узбекистане задержали членов группы, причастной к теракту в метро Петербурга

Членов группировки, причастной к теракту в петербургском метрополитене, задержали в Узбекистане. Об этом сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУВД Ташкента.

По информации правоохранителей, 21 задержанный состоял в запрещенной в РФ организации «Катиба Таухид валь-Джихад» («Батальон единобожия и джихада»)*. В полиции полагают, что ее члены попали под влияние уроженца Ташкента, который примкнул к сирийским террористам. Возбуждены уголовные дела. По 18 адресам прошли обыски.

По данным следствия, террористическая организация причастна к взрыву на перегоне между станциями метро Северной столицы «Технологический институт» и «Сенная площадь». Трагедия произошла 3 апреля 2017 года и унесла жизни 15 пассажиров. Более 50 получили ранения различной степени тяжести. Смертник Акбаржон Джалилов скончался на месте. Основной организатор теракта получил пожизненный срок, остальные десять — от 19 до 28 лет колонии.

Ранее 5-tv.ru писал, что один из задержанных в Крыму подростков сознался в подготовке теракта.

* — организация запрещена в РФ