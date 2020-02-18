Один из задержанных в Крыму подростков сознался в подготовке терактов в образовательных учреждениях на территории полуострова. Двое сторонников экстремистской идеологии были взяты с поличным сотрудниками ФСБ ранее сегодня. У этих жителей Керчи были обнаружены и изъяты самодельные взрывные устройства, начиненные поражающими элементами. Подозреваемые приобрели их в интернете, и «оттачивали» свои навыки взрывного дела на домашних животных.

«Котов убивали, одного подожгли растворителем, другого в стенку кинули», — рассказал один из них.

Центр общественных связей ФСБ распространил видео задержания двух подростков в Крыму, намеревавшихся устроить теракты в образовательных учреждениях на территории полуострова. В процессе разработки планов вооруженных нападений они обзавелись инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемами зданий.

Кроме того, они администрировали в соцсетях и мессенджерах группы, в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «террористический акт».

Одновременно в Курганской области проведены мероприятия в отношении их контакта с подростком 2004 года рождения, которой было известно о подготовке терактов. Получены свидетельские показания.

Как отмечает ФСБ, с 2018 года по настоящее время в интернете выявлено порядка 150 крупных молодежных экстремистских интернет-сообществ численностью около 50 000 пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержанные керченские подростки являются последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.