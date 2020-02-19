Гитарист Limp Bizkit прилетел в Петербург с загипсованным пальцем

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Анастасия Игонина
Эксклюзив 38

Музыкант прибыл в Северную столицу в составе популярного коллектива.

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Фото, видео: Instagram @thewesborland; 5-tv.ru

Группа Limp Bizkit прилетела в Северную столицу с концертом.

На кадрах, гитарист коллектива Уэс Борланд с гипсом, наложенным на один из пальцев, выходит из зоны прибытия к ожидающим. Где и при каких обстоятельствах была получена травма, неизвестно. Артиста на видео сопровождает его возлюбленная. Как только Limp Bizkit полным составом оказываются в секции для встречающих, их незамедлительно уводят — очевидно, к транспорту, сообщает 78.ru.

Американская группа прибыла в Петербург из Екатеринбурга — там коллектив играл накануне. Теперь музыканты выступят для жителей города на Неве — концерт состоится 20 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что москвич сломал женщине палец во время драки в метро.

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