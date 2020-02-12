Москвич сломал женщине палец во время драки в метро

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Игорь Рязов
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Рукоприкладство стало следствием словесного спора.

Фото: ТАСС / Николай Галкин

Житель Москвы сломал женщине палец во время вспыхнувшего у них конфликта в метро. Как стало известно 5-tv.ru, все началось со словесного спора.

Инцидент произошел вечером 11 февраля в вагоне на станции метро «Кузьминки». Между мужчиной и женщиной начался словесный спор, который перерос в драку.

Во время конфликта пассажирка порвала оппоненту свитер и цепочку. Тот на выходе из вагона ударил ее по лицу и вывернул ей указательный палец. Медики затем диагностировали у женщины закрытый перелом.

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