Москвич сломал женщине палец во время драки в метро

Житель Москвы сломал женщине палец во время вспыхнувшего у них конфликта в метро. Как стало известно 5-tv.ru, все началось со словесного спора.

Инцидент произошел вечером 11 февраля в вагоне на станции метро «Кузьминки». Между мужчиной и женщиной начался словесный спор, который перерос в драку.

Во время конфликта пассажирка порвала оппоненту свитер и цепочку. Тот на выходе из вагона ударил ее по лицу и вывернул ей указательный палец. Медики затем диагностировали у женщины закрытый перелом.