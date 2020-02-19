Семь исламистов задержаны в Москве за пропаганду экстремистской идеологии
ФСБ также вменяет задержанным вербовку новых адептов.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ задержали в Москве семь исламистов по подозрению в пропаганде экстремисткой идеологии и вербовке новых агентов. Задержанные состояли в запрещенной в РФ экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*.
ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает, что были задержаны три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки.
В их домах обнаружили большое количество экстремистской литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ. Кроме того, у них хранилась запрещенная в России атрибутика.
Возбуждено уголовное дело за организацию деятельности экстремистской организации и участие в ней (части первая и вторая статьи 282.2 УК РФ). Расследование и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях в Крыму.
* — организация запрещена в РФ.
Нашли ошибку?