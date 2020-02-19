Семь исламистов задержаны в Москве за пропаганду экстремистской идеологии

Сотрудники ФСБ задержали в Москве семь исламистов по подозрению в пропаганде экстремисткой идеологии и вербовке новых агентов. Задержанные состояли в запрещенной в РФ экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*.

ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает, что были задержаны три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки.

В их домах обнаружили большое количество экстремистской литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ. Кроме того, у них хранилась запрещенная в России атрибутика.

Возбуждено уголовное дело за организацию деятельности экстремистской организации и участие в ней (части первая и вторая статьи 282.2 УК РФ). Расследование и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях в Крыму.

* — организация запрещена в РФ.