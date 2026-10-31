Лантратова: гуманитарные миссии в Алешках завершена

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 34 0

Омбудсмен подчеркнула важность оказания помощи местным жителям.

В Алешках планируют регулярную гуманитарную помощь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

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Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области завершена. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека России Яна Лантратова в своем канале в мессенджере МАКС.

«Миссия завершилась. Но, к сожалению, условия жизни в Алешках остаются крайне непростыми», — сообщила омбудсмен.

Также Лантратова сообщила о намерении проводить регулярные гуманитарные миссии, поскольку в городе все еще остаются люди, живущие в тяжелых условиях. Омбудсмен отметила, что совместная работа с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алешках прошла гуманитарная миссия, организованная при координации первой леди США Мелании Трамп. По словам Лантратовой, Россия и Украина заранее согласовали условия проведения операции и соблюдали режим перемирия. В город доставили продукты, воду, медикаменты, топливо и средства гигиены. Для эвакуации подготовили 25 автобусов, транспорт для лежачих пациентов и домашних животных, а также девять машин скорой помощи. В миссии участвовали более 50 врачей и фельдшеров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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