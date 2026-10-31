Москве место в GТА? Исполнитель роли Майкла де Санты заинтриговал фанатов

Актер Нед Люк назвал Москву подходящим городом для GTA

Москва вполне могла бы стать местом действия GTA. Так считает Нед Люк, актер, который подарил голос и внешность одному из главных героев игры, бывшему грабителю банков Майклу де Санте.

Артист приехал в российскую столицу на «Ночь видеоигр» в рамках Московской международной недели видеоигр и поделился с 5-tv.ru историями о работе над культовым проектом. Заодно рассказал, какой совет его персонаж мог бы дать собственному создателю.

По словам Люка, при создании образа Майкла он передал герою лучшие качества собственного характера. Однако на вопрос о том, что персонаж посоветовал бы своему создателю, актер ответил без лишней дипломатии.

«Он бы, скорее всего, сказал: „Заткнись“. Я бы вернулся и сказал, что нет — ты заткнись. Не последовал бы совету», — признался Люк.

За виртуальной внешностью Майкла стоит немало работы. Актер рассказал, что для создания персонажа ему приходилось надевать специальный костюм с закрепленными лампами. Они сперва записывали движения исполнителя, которые затем переносили на цифровую модель героя.

Но технические подробности — далеко не все, чем артист собирается удивить поклонников. Ровно в полночь Нед Люк должен выступить перед фанатами GTA и провести автограф-сессию. Кроме того, он обещал раскрыть подноготную легендарного трюка, который самостоятельно исполнил в костюме для захвата движения.

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