«Я не воспитатель в детском саду»: Якубович рассказал, что не понимает молодежь

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 998 0

Телеведущего спросили, не пугает ли его, что нынешнее поколение стремится поскорее заработать.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Якубович не понимает и не собирается воспитывать молодежь

Народный артист России Леонид Якубович рассказал о том, как относится к воспитанию молодого поколения. Своим мнением он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сказки «Живая книга».

Телеведущего спросили, не пугает ли его, что нынешнее поколение стремится поскорее заработать, и поэтому выбирают не привычные профессии, а более простые пути — например, становятся блогерами.

«Вы зря меня об этом спрашиваете, потому что я в этом вообще ничего не понимаю. Меня нет в сети, я никогда туда не залезаю, и не знаю вообще, что это такое. Это другой мир», — рассказал Якубович.

К лексикону молодежи звезда экрана тоже относится плохо, но считает, что сделать с этой ситуацией ничего нельзя.

«Научить их, к сожалению, я не могу, потому что я не воспитатель в детском саду», — отметил телеведущий.

По мнению Якубовича, воспитание ребенка начинается именно с детского сада.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Леонид Якубович едва не оказался на крючке злоумышленников. Мошенники позвонили ему по телефону — спас от неприятных последствий сын Артем.

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