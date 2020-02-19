Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли с первой серии влюбила в себя буквально каждого зрителя. Увидев прекрасную, статную и целеустремленную Роксолану девушки, наверное, не раз пытались копировать ее манеры — настолько сильно артистка гармонировала с героиней. Именно поэтому, несмотря уход Узерли из популярного проекта, поклонники регулярно следят за ее новостями в Instagram.

Недавно, к примеру, Мерьем похвасталась своим новым имиджем — она избавилась от длинных волос и постригла каре. Поклонники такого, конечно, не ожидали, но образ все-таки одобрили. Теперь же Узерли выложила снимок, где позирует лежа на диване в шикарном облегающем платье. Кадр — прекрасный! Но фолловеры вдруг запереживали: неужели звезда вновь изменила цвет волос? Актриса ответа на этот вопрос пока не дала — она лишь молча читает восхищенные комментарии.

«Люблю тебя!»

«Моя королева!»

«Обожаю тебя, детка. Ты такая красивая!» — писали поклонники из разных стран мира.

Instagram @meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли разорвала контракт с создателями «Великолепного века» 11 июня 2014 года. Звезда покинула проект по причине беременности. Позже она призналась: малыша не планировала. Спонтанный поступок мог навсегда поставить крест в карьере Мерьем, однако актриса о своем выборе никогда не жалела.