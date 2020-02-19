Глава Росприроднадзора объявила о визите в Красноярск после стихотворения Шнурова

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светлана Радионова 25 февраля совершит рабочую поезду в Красноярск. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«Светлана Радионова отправляется с рабочей поездкой в Красноярск. С городскими и краевыми властями Светлана Радионова обсудит комплекс дополнительных мер по улучшению экологической ситуации», — говорится в сообщении.

О визите главы Росприроднадзора в Красноярск было объявлено после того, как лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram новое стихотворение. Текст был посвящен смогу в Красноярске.

«Я чего-то не пойму, / Тема всем неинтересна? / Красноярск стоит в дыму», — гласят первые три строчки произведения музыканта.

Шнуров сравнил экологическую проблему в Красноярске со вспышкой нового коронавируса в Китае. Также он выразил удивление из-за того, что на смог не обращают внимание СМИ.

Как сообщал 5-tv.ru, на минувшей неделе в Красноярске был введен режим «черного неба». 18 февраля его продлили. Причиной этого стал сильный смог. Горожане жалуются на головную боль, першение в горле, слезотечение и ухудшение зрения.