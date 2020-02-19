Милонова раскритиковали за желание запретить фильм Marvel из-за ЛГБТ-пропаганды

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не выпускать фильм студии Marvel «Вечные» в российский прокат из-за наличия в нем персонажей-геев. Своим мнением о еще не вышедшей картине он поделился в беседе с порталом «Слово и дело».

«Конечно, такие фильмы не для широкой аудитории, ни в коем случае нельзя их показывать публично, потому что фильмы из контекста совершенно эротической ненормальной продукции», — считает парламентарий.

По его словам, прокат картины станет очередным актом пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей со стороны Запада.

«Это и есть самая настоящая ЛГБТ-пропаганда, никакого другого смысла снимать такие фильмы нет», — отметил Милонов, выразив надежду на то, что «Вечные» не получат прокатного удостоверения в России.

Слова депутата вызвали возмущение у кинокритика Давида Шнейдерова. В беседе с НСН он сказал, что депутату повсюду мерещатся геи.

«Я думаю, что, если на хоккейном игроке надет шлем, а поскольку шлем тоже мужского рода, то депутату Милонову и там видится гомосексуализм. Ему гомосексуализм видится везде», — заявил критик.

Он призвал не использовать прокатные удостоверения в качестве «элемента цензуры». По мнению Шнейдерова, лучше сделать так, чтобы в кинотеатрах соблюдали возрастной рейтинг. Например, путем проверки документов у зрителей.

Фильм «Вечные» начнут показывать в российских кинотеатрах 4 ноября 2020 года. Он расскажет о расе суперлюдей из комиксов издательства Marvel Comics.

К слову о фильмах Marvel, ранее 5-tv.ru сообщал о выходе первого официального трейлера картины «Черная вдова».