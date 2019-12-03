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Вышел первый официальный трейлер фильма «Черная вдова»

, 18:59 | Алиса Старжевская 233

Главную героиню, агента Наташу Романову сыграет актриса Скарлетт Йоханссон.

Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

Фанаты Киностудиb Marvel наконец-то дождались сольного фильма о становлении агента Наташи Романовой. В сеть выложили первый официальный трейлер картины «Черная вдова», пишет Teleprogramma.pro.

Продюсеры не смогли попрощаться с красоткой Скарлетт Йоханссон и посвятили ее героине целый фильм. Слухи о съемках приквела ходили давно. В комиксах Наташа Романова является советской шпионкой, вставшей на этот путь после смерти своего мужа-летчика. Именно на ней испытали сыворотку суперсолдата, благодаря которой Капитан Америка получил мощь, выносливость и силу.

Отсутствие фантастических суперспособностей не помешало Романовой овладеть навыками первоклассного убийцы. Поэтому блокбастер соберет в себе традиционные каноны супергеройских фильмов– драки, погони, перестрелки. Воображение режиссеров поражает. Сцена, где героиня падает без парашюта, а следом за ней летят солдаты, стреляющие ей вслед, заставляет затаить дыхание.

Помимо таких хорошо знакомых героев, как генерал Росс и Соколиный глаз, в фильме появятся и новые персонажи — Елена Белова, выпускница шпионской организации, где учили Романову и боец Красный страж, который является советским аналогом Капитана Америки и мужем Наташи.

Сообщается, что дата выхода кино на большие экраны запланирована на май 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Скарлет Йоханссон отказалась сыграть трансгендера.

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