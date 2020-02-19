Путин о Собчаке: «Такой человек был нужен нашей стране»

Президент РФ Владимир Путин рассказал о первом и единственном мэре Северной столицы Анатолии Собчаке и своей работе с ним. С речью глава государства выступил на торжественном концерте, посвященном памяти его наставника.

«Мы сегодня вспоминаем Анатолия Собчака: моего учителя, друга, я говорю об этом с гордостью, человека очень яркого. Он, об этом мы все хорошо знаем, был мэром Петербурга — что ни мало, но все-таки он не был первым, вторым, третьим лицом в государстве. Но это был, безусловно, политик общенационального масштаба», — начал свою речь президент.

Он отметил, что политическая карьера Анатолия Собчака пришлась на очень сложный период в истории России. Однако они друг другу соответствовали.

«Фокус в том, что такой человек, как Собчак, он соответствовал духу эпохи. Такой человек был нужен нашей стране, и он появился», — сказал глава государства.

Путин вспомнил, что в 1996 году ездил вместе Анатолием Александровичем, бывшим тогда доверенным лицом президента Бориса Ельцина, в один из сложных российских регионов. На входе в зал люди встретили политика свистом и улюлюканьем, а проводили уже аплодисментами.

«Отвечал на самые острые вопросы. Отвечал так искренне, так с душой и правдиво, что люди верили ему. Люди ему верили. В этом самое главное, что может и должно быть у политика: честность, искренность и доверие людей. У него все было», — отметил Путин.

В заключение он сказал, что Анатолий Собчак вернул городу на Неве историческое название, достоинство, а также вдохнул в него новую жизнь и духовную составляющую.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 19 февраля проходят памятные мероприятия по случаю 20-летия со дня смерти Анатолия Собчака. Днем Владимир Путин возложил к памятнику политика букет роз.