Путин возложил цветы к памятнику Собчаку в Петербурге
Со дня смерти первого мэра Северной столицы прошло ровно 20 лет.
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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику первого мэра Северной столицы Анатолию Собчаку. Глава государства участвует в мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти его наставника.
Глава государства прибыл на Никольское кладбище Александро-Невской лавры в составе кортежа.
На мероприятии присутствовали дочь Собчака Ксения и вдова первого мэра Петербурга Людмила Нарусова.
Вместе с последней глава государства возложил к подножию памятника букет красных роз.
Вслед за президентом к памятнику возложили цветы губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, замглавы президентской администрации Дмитрий Козак, глава счетной палаты РФ Алексей Кудрин, руководитель Сбербанка Герман Греф.
После мероприятия Владимир Путин пообщался с гостями церемонии.
Как сообщал 5-tv.ru, 19 февраля в городе на Неве проходят памятные мероприятия по случаю 20-летия со дня смерти Анатолия Собчака. Именно в его команде в 1990 году начал свою политическую карьеру Владимир Путин. Став президентом, он неоднократно называл своего бывшего учителя и начальника одним из самых ярких политиков современной России.
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