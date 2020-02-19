ВКонтакте запустила полностью обновленную версию мобильного приложения

ВКонтакте объявила о запуске новой версии мобильного приложения соцсети. Ее масштабное тестирование началось в октябре 2019 года. Включить новую версию можно было с помощью особого QR-кода: ВКонтакте разместила его на улицах, в торговых и бизнес-центрах, а также в трейлерах перед киносеансами в Москве и Санкт-Петербурге. Количество сканирований при этом доходило до шести в секунду. Из ста тысяч первых пользователей, обновивших мобильное приложение, 71% опрошенных проголосовали в пользу новой версии.

Команда ВКонтакте коренным образом изменила дизайн и систему навигации для мгновенного доступа к самым важным разделам. Приложение избавилось от лишних разделителей и громоздких синих шапок, также были обновлены иконки и шрифты. Доступ к главным разделам обеспечивают пять вкладок внизу экрана: «Новости», «Обзор», «Сообщения», «Друзья» и «Профиль». Это помогает сфокусировать внимание на общении и контенте.

Во вкладке «Новости» собраны истории и записи от друзей, а также публикации сообществ. Чтобы перейти в раздел «Интересное», необходимо провести по экрану справа налево. Вкладка «Для Вас» открывает доступ к постам, подобранным по интересам пользователя. Также в «Новостях» можно включить камеру ВКонтакте, чтобы снять историю или отсканировать QR-код.

Вкладка «Обзор», в свою очередь, стала проводникам по сервисам соцсети. Здесь находятся «Сообщества», VK Pay, мини-приложения платформы VK Mini Apps, а также все стриминговые сервисы — «Музыка», «Видео», «Трансляции» и «Подкасты».

Раздел «Друзья» находится рядом с «Сообщениями». Во вкладке отобразится, у кого из знакомых по соцсети сегодня день рождения, а поздравить именинника, отправив ему подарок, можно при помощи одного касания. Кнопки для создания историй, записей и трансляций во вкладке «Профиль» теперь расположились прямо под рукой. Чтобы перейти к настройкам, закладкам и документам или включить темную тему, достаточно провести по экрану справа налево.

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