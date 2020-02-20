Анна Семенович рассказала поклонникам, с кем она спит

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Мия Субботина
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Поп-исполнительница записала видео в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Анна Семенович решила пооткровенничать с подписчиками в Instagram и ответить на вопросы в сторис от поклонников. Одним из самых волнующих оказался вопрос о личной жизни бывшей солистки группы «Блестящие». У знаменитости спросили, с кем она спит.

«Я никак не могу понять, почему всех интересует вот этот вот вопрос? Вот почему? Отвечу так — с мягким очаровательным мишкой», — сказала звезда.

Артистка стала известна, благодаря участию в женском коллективе «Блестящие». В 2008 году она начала сольную карьеру. Звезда тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому достоверно информации о ее отношениях с мужчинами в открытом доступе практически нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Семенович вскипела из-за фото папарацци и заявила, что у нее «нет трех подбородков».

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