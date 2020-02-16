Анна Семенович вскипела из-за фото папарацци и заявила, что у нее «нет трех подбородков»

Анна Семенович разозлилась на папарацци, которые выставили ее на страницах своих изданий в невыгодном свете. Звезда подчеркнула — она знает о недостатках своей внешности. Однако, по словам певицы, все не настолько плохо, как заявляют об этом журналисты.

«Вы пишете, что у меня тройной подбородок и огромное пузо. Я все понимаю, я не модель от Армани, но я нормальная, здоровая и красивая женщина. У меня нет трех подбородков, как вы меня выставили. У меня есть доказательство моей внешности! На видео без фильтров видна вся я! Так зачем вы пишите то, чего нет?!» — задала вопрос знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 15 Фев 2020 в 2:53 PST

Очевидно публикации журналистов очень задели Анну Семенович. Звезда даже попыталась призвать работников СМИ к совести.

«Где в вас душа, человечность и Божий свет? Ребят, ну, хватит! Мы сами творим неприятности, даже такими мелкими статьями. Я смеюсь и одновременно мне больно. Мы же люди, и мы должны друг другу помогать, а не топить!» — сказала поп-дива.

Недавно исполнительница пожаловалась на то, что после отпуска набрала четыре килограмма. Певица призналась в Instagram, что ела на отдыхе «с большим удовольствием» и «как настоящая обжора». После этого звезда села на диету. Вскоре Анна Семенович похвасталась — она избавилась от лишних килограммов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Семенович попала к хирургу после неудачного педикюра.